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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-09T07:25
https://ria.ru/20200609/1572660883.html
Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:966:1924:2048_1036x0_80_0_0_dd80531cfc17a95dc818bd221b058279.jpg
РИА Новости

Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5%

07:25 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5% до 38,5 миллиона тонн, сообщило во вторник министерство энергетики страны.
Согласно данным министерства энергетики, продемонстрированным в ходе заседания правительства Казахстана во вторник, добыча нефти в январе-мае увеличилась на 5% с 36,5 до 38,5 миллиона тонн. По итогам года планируется добыть 86 миллионов тонн нефти.
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Добыча на Тенгизе снизилась на 1% с 12,5 до 12,4 миллиона тонн нефти, на Кашагане добыча увеличилась на 65% с 4,3 до 7,1 миллиона тонн, на Карачаганаке добыча увеличилась на 4% с 5 до 5,2 миллиона тонн нефти.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Минэнерго Казахстана ранее в связи с этим сообщало, что республика сократит добычу нефти в мае-июне на 390 тысяч баррелей в сутки.
В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКСаудовская АравияКазахстанНефтьЭкономика
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