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2020-06-09T07:23
https://ria.ru/20200609/1572660852.html
В Приморье одобрили почти 60 заявок на сельскую ипотеку
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РИА Новости

В Приморье одобрили почти 60 заявок на сельскую ипотеку

07:23 09.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Почти 60 заявок на льготную сельскую ипотеку на сумму свыше 153 миллионов рублей одобрили в Приморье с начала старта программы в РФ, сообщает правительство региона.
"Сельская ипотека" заработала в России с 2020 года, она является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых могут россияне в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей ДФО сумма составляет до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке - от 10%.

"Всего в Россельхозбанк поступило 676 заявок от приморцев на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Из них уже одобрено 57 заявок на сумму около 153,2 миллиона рублей. Это жители Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Ханкайского муниципального округа, Черниговского района, поселков Кавалерово и Трудовое", — говорится в сообщении.

В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение населения благоустроенным, безопасным и доступным по цене жильем с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Кроме того, программа предусматривает повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в марте сообщал, что льготная сельская ипотека пользуется повышенным спросом: сумма заявок, поданных с начала года, уже в четыре раза превысила годовой план выдачи таких кредитов. Третьего июня Минсельхоз РФ сообщил, что прорабатывает вопрос увеличения общего финансирования программы льготной сельской ипотеки.
Здание министерства сельского хозяйства РФ
3 июня, 13:28
Минсельхоз прорабатывает увеличение средств на льготную сельскую ипотеку
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссельхозбанкПриморский крайЭкономика
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