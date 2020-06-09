В Нижнем Новгороде на благоустройство парка потратят 3,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Нижнего Новгорода намерены заключить контракт на 3,7 миллиарда рублей на благоустройство парка "Приокский" ("Швейцария") на берегу Оки к 800-летию города, следует из данных портала госзакупок.
Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода провело тендер на комплексное благоустройство парка в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания Нижнего Новгорода. Празднование состоится в 2021 году.
Согласно итоговому протоколу закупочной комиссии, победителем тендера стало ОАО "Специализированное строительное управление-5", зарегистрированное в Санкт-Петербурге. С ним планируется заключить контракт с ценой в 3,7 миллиарда рублей.
Заказчик ожидает завершения работ к 20 декабря 2021 года. В качестве источника финансирования работ в материалах указаны средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год, на 2021 год, в том числе субсидии из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области.
Парк "Приокский", или "Швейцария", является объектом культурного наследия регионального значения. Парк занимает рекордную для Поволжья площадь - 52 гектара и простирается на 4 километра вдоль берега Оки.