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2020-06-09T06:55
https://ria.ru/20200609/1572660381.html
ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
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РИА Новости

ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%

06:55 09.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 июн - РИА Новости. Валовый внутренний продукт Казахстана за январь-май текущего года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.
Министерство национальной экономики (МНЭ) Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. В свою очередь Национальный банк республики прогнозирует снижение ВВП в текущем году на 1,8%. В январе-апреле ВВП Казахстана снизился на 0,2%.
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"По итогам января-мая 2020 года результаты социально-экономического развития страны следующие: по оперативным данным, ВВП снизился на 1,7%", - сказал он во вторник на заседании правительства.
При этом Даленов уточнил, что в отчетном периоде производство товаров выросло на 4,8%, в то же время производство услуг сократилось на 6,2%.
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По данным министерства, на фоне послабления ограничительных карантинных мер с мая текущего года отмечается восстановление отдельных отраслей сектора услуг. В частности, услуги торговли увеличились на 28,3%, в том числе розничная торговля на 34,2% и оптовая – на 26,1%. Услуги транспорта выросли на 20,7%, в том числе пассажирооборот – на 41,5% и грузооборот – на 5,7%. Услуги в сфере питания увеличились на 10,8%.
"Таким образом, в мае в секторе услуг зафиксировано динамичное восстановление темпов роста", - отметил министр.
В Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. В настоящее время в стране ведется поэтапная отмена ограничительных карантинных мер. В республике зафиксировано более 13 тысяч случаев коронавируса, из которых 58 с летальным исходом.
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