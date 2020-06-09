В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви

ХАРАБА (Сирия), 9 июн – РИА Новости. Три христианские церкви – православная, католическая и протестантская – открылись в небольшом Три христианские церкви – православная, католическая и протестантская – открылись в небольшом сирийском поселке Хараба впервые с начала войны.

"Храм открылся в середине 80-х годов. Службы продолжались в этой церкви до 2013 года. Потом она закрылась, потому что стало небезопасно … В последнюю неделю здесь отремонтировали окна и двери, привели все в божеский вид. Можно сказать, сейчас мы присутствуем на открытии", - рассказал журналистам певчий православного храма Святого Георгия Басель аль-Хури.

Он уточнил, что во время войны большинство жителей Харабы бежали в Сувейду или Ракку, а в некоторых помещениях церкви жили беженцы из соседних деревень. Сейчас они возвращаются в свои дома, а Хараба принимает своих жителей. Православную церковь посещают 140 семей, хотя до войны было более 300.

"Мы ждем и надеемся, что все остальные вернутся, потому что теперь здесь безопасно. Спасибо российскому народу и всем, кто помогал нам вернуться к мирной жизни", - добавил аль-Хури.

"Наша Церковь воздвигнута в честь святого Георгия. Этот святой широко известен в Сирии, как и Николай Чудотворец в России. Но ее сейчас можно также называть и Церковью Воскрешения, восстановления наших надежд на будущее, восстановления нашей деревни", - отметил настоятель церкви святого Георгия отец Тимун Аюб.

Все три церкви уже приспособлены к службам, но восстановлены не до конца. На фасадах до сих пор следы от пуль, некоторые стены и вовсе обрушились. Боевики "отметились" и во внутреннем убранстве сооружений культа.

"Столько разных группировок побывали здесь, деревня много раз переходила из рук в руки. Сначала боевики из провинции Дераа, а потом бедуины были здесь. Наконец, они ушли и оставили нам разруху", - рассказал католический священник отец Насим Граеб.

Церковь Богоявления, построенную в 1947-1948 годах, до войны посещали порядка 200 семей. Сейчас прихожан здесь меньше, чем у православной и протестантсткой церквей – не более 200 человек.