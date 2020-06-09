В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви

ХАРАБА (Сирия), 9 июн – РИА Новости. Три христианские церкви – православная, католическая и протестантская – открылись в небольшом сирийском поселке Хараба впервые с начала войны.
"Храм открылся в середине 80-х годов. Службы продолжались в этой церкви до 2013 года. Потом она закрылась, потому что стало небезопасно … В последнюю неделю здесь отремонтировали окна и двери, привели все в божеский вид. Можно сказать, сейчас мы присутствуем на открытии", - рассказал журналистам певчий православного храма Святого Георгия Басель аль-Хури.
Он уточнил, что во время войны большинство жителей Харабы бежали в Сувейду или Ракку, а в некоторых помещениях церкви жили беженцы из соседних деревень. Сейчас они возвращаются в свои дома, а Хараба принимает своих жителей. Православную церковь посещают 140 семей, хотя до войны было более 300.
"Мы ждем и надеемся, что все остальные вернутся, потому что теперь здесь безопасно. Спасибо российскому народу и всем, кто помогал нам вернуться к мирной жизни", - добавил аль-Хури.
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"Наша Церковь воздвигнута в честь святого Георгия. Этот святой широко известен в Сирии, как и Николай Чудотворец в России. Но ее сейчас можно также называть и Церковью Воскрешения, восстановления наших надежд на будущее, восстановления нашей деревни", - отметил настоятель церкви святого Георгия отец Тимун Аюб.
Все три церкви уже приспособлены к службам, но восстановлены не до конца. На фасадах до сих пор следы от пуль, некоторые стены и вовсе обрушились. Боевики "отметились" и во внутреннем убранстве сооружений культа.
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"Столько разных группировок побывали здесь, деревня много раз переходила из рук в руки. Сначала боевики из провинции Дераа, а потом бедуины были здесь. Наконец, они ушли и оставили нам разруху", - рассказал католический священник отец Насим Граеб.
Церковь Богоявления, построенную в 1947-1948 годах, до войны посещали порядка 200 семей. Сейчас прихожан здесь меньше, чем у православной и протестантсткой церквей – не более 200 человек.
"Хотелось бы сказать, что мы должны любить друг друга, особенно жители этой деревни. Когда любовь господствует, все проблемы можно решить, даже можно забыть, что произошло. Мы обязаны забывать обиды, чтобы жить дальше", - поучает Граеб.
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