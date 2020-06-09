В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического" ливня

"В городе прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на 8 июня. По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90% от нормы июня. Прошедший дождь признан опасным метеорологическим явлением", — сообщает городская администрация.