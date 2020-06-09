В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического" ливня

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн — РИА Новости. В Благовещенске Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации после прошедшего накануне ливня, который синоптики назвали "тропическим". За несколько часов в городе выпала почти месячная норма осадков.
"В городе прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на 8 июня. По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90% от нормы июня. Прошедший дождь признан опасным метеорологическим явлением", — сообщает городская администрация.
© Фото : Главное управление МЧС России по Амурской областиПоследствия прохождения циклона в Амурской области
© Фото : Главное управление МЧС России по Амурской области
Последствия прохождения циклона в Амурской области
Под воду ушла часть участков дорог, отключилось энергоснабжение на четырех фидерах подстанций "Западная", "Центральная", "Силикатная" и "Астрахановская". Ночью подачу электричества восстановили.
Подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворы двух школ, трех детских садов, подвалы городской поликлиники и 26 многоквартирных домов.
Мэр Валентина Калита ввела режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ в городе.