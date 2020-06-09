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2020-06-09T06:18
https://ria.ru/20200609/1572660011.html
В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
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РИА Новости

В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток

06:18 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ТОКИО, 9 июн - РИА Новости. Регистрация пассажиров вывозного рейса Токио-Владивосток идет в аэропорту Нарита недалеко от японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Это единственная регистрация в зале вылета обычно многолюдного терминала. Все остальные стойки регистрации не работают, на табло - информация о рейсах, в основном об их отмене. На больших экранах рядом с табло без конца крутится мультипликационный ролик об Олимпийских и Паралимпийских играх, которые должны были начаться в Токио через полтора месяца. Игры было решено отложить на год из-за пандемии коронавируса.
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В очереди ожидания почти нет детей. Некоторые приехали в Японию как туристы, немало тех, кто навещал родственников, но вынужден был задержаться.
"Провожаю маму. Она у нас гостила с марта. Мы бы хотели, чтоб она еще осталась, пока не откроют регулярное авиасообщение, но ей уже пора домой", - сказала Виктория, постоянно проживающая в Японии.
"Я не попала на предыдущий рейс 7 мая, так как заболела ангиной", - сказала Анастасия из Хабаровска, которая приехала в Японию еще в феврале как турист.
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В зале работают сотрудники посольства России в Японии.
Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что в списках рейса SHU5481 Токио-Владивосток 102 пассажира.
Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24 260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18 350 иен для ребенка (11,5 тысячи). Для детей до двух лет билет будет стоить 2 000 иен (1,2 тысячи рублей). Рейс выполняет авиакомпания "Аврора".
Посольство Российской Федерации в пятницу на своей странице в Facebook сообщило, что на борту будут граждане России, которые проживают в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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