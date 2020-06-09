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2020-06-09T12:52
https://ria.ru/20200609/1572659922.html
Пушков высмеял слова историка из США о России
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РИА Новости

Пушков высмеял слова историка из США о России

06:11 09.06.2020 (обновлено: 12:52 09.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Алексей Пушков
Член Совета Федерации Алексей Пушков
© РИА Новости
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Член Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
В интервью немецкому журналу Spiegel Глод заявил, что "панические и маниакальные попытки" политиков остановить протесты в США свидетельствуют о "предсмертных хрипах умирающей старой Америки". Говоря о расизме, он выразил мнение, что эта проблема есть и в Европе, и, в частности, в России.
У Пушкова эта формулировка вызвала недоумение.

"Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", — написал сенатор в твиттере.

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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссиярасизмСовет Федерации РФПринстонский университетАлексей ПушковГерманияЕвропаСШАВ мире
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ЛКЛысый Кучерявый
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Hell Cat
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