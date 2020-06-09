Пушков высмеял слова историка из США о России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
У Пушкова эта формулировка вызвала недоумение.
"Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", — написал сенатор в твиттере.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. На видео, запечатлевшем задержание Флойда, видно, что один из полицейских навалился ему коленом на шею. Этого офицера обвинили в убийстве, трех его коллег — в пособничестве убийству.