Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система управления рисками (СУР) в таможенных органах РФ призвана ускорить и упростить пропуск товаров через границу, однако, реализация действующей системы не позволяет достичь этих целей, следует из отчета Система управления рисками (СУР) в таможенных органах РФ призвана ускорить и упростить пропуск товаров через границу, однако, реализация действующей системы не позволяет достичь этих целей, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки.

Она установила признаки недостоверного заявления сведений о товарах по 1 461 декларации. Причем по всем ним Московская областная и Тверская таможни применяли различные профили рисков, а товары были выпущены без выявления нарушений. "Всего было установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 миллионов рублей, что является потерями федерального бюджета", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.

Он обратил внимание на то, что таможня обязана применять СУР, чтобы выявить потенциально рискованные поставки, но в случае идентичных товарных поставок одними и теми же участниками внешнеэкономической деятельности, таможенные органы применяли эту систему выборочно. Порой товары автоматически выпускались без применения СУР и дополнительных форм контроля. Это происходило из-за того, что ФТС в 2018-2019 годы отнесла некоторые организации к категории низкого уровня риска, причем эта категория сохранялась и для несуществующих или обанкротившихся компаний.

"При автоматическом категорировании к группе низкого уровня риска были отнесены ликвидированные организации, что противоречит правилам работы СУР. Такие компании должны автоматически исключаться из перечня участников ВЭД. Одновременно организации, попавшие в категорию низкого уровня риска, но уже ликвидированные или не отвечающие ее критериям, длительное время (сроком до 6 месяцев) из нее не исключались. Это же касается и компаний, в отношении которых начата процедура банкротства", - привел примеры аудитор.

Кроме того, проверка показала, что в среднем по ФТС возвращается более 66% от внесенного обеспечения, при этом в ряде таможенных органов это значение превышает 90%. Это указывает на низкую эффективность проверочных мероприятий по результатам применения СУР и на признаки необоснованного взыскания обеспечения. Также участники ВЭД сталкивались с ограничением своих прав на подачу таможенной декларации. Речь идет об организациях, которые попали в категорию среднего или высокого уровня рисков. В отличие от других организаций, они не могут обращаться в любой таможенный орган.