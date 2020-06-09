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2020-06-09T06:05
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Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
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РИА Новости

Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций

06:05 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудница таможенной службы РФ
Сотрудница таможенной службы РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Сотрудница таможенной службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Система управления рисками (СУР) в таможенных органах РФ призвана ускорить и упростить пропуск товаров через границу, однако, реализация действующей системы не позволяет достичь этих целей, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки.
Она установила признаки недостоверного заявления сведений о товарах по 1 461 декларации. Причем по всем ним Московская областная и Тверская таможни применяли различные профили рисков, а товары были выпущены без выявления нарушений. "Всего было установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 миллионов рублей, что является потерями федерального бюджета", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.
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Он обратил внимание на то, что таможня обязана применять СУР, чтобы выявить потенциально рискованные поставки, но в случае идентичных товарных поставок одними и теми же участниками внешнеэкономической деятельности, таможенные органы применяли эту систему выборочно. Порой товары автоматически выпускались без применения СУР и дополнительных форм контроля. Это происходило из-за того, что ФТС в 2018-2019 годы отнесла некоторые организации к категории низкого уровня риска, причем эта категория сохранялась и для несуществующих или обанкротившихся компаний.
"При автоматическом категорировании к группе низкого уровня риска были отнесены ликвидированные организации, что противоречит правилам работы СУР. Такие компании должны автоматически исключаться из перечня участников ВЭД. Одновременно организации, попавшие в категорию низкого уровня риска, но уже ликвидированные или не отвечающие ее критериям, длительное время (сроком до 6 месяцев) из нее не исключались. Это же касается и компаний, в отношении которых начата процедура банкротства", - привел примеры аудитор.
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Кроме того, проверка показала, что в среднем по ФТС возвращается более 66% от внесенного обеспечения, при этом в ряде таможенных органов это значение превышает 90%. Это указывает на низкую эффективность проверочных мероприятий по результатам применения СУР и на признаки необоснованного взыскания обеспечения. Также участники ВЭД сталкивались с ограничением своих прав на подачу таможенной декларации. Речь идет об организациях, которые попали в категорию среднего или высокого уровня рисков. В отличие от других организаций, они не могут обращаться в любой таможенный орган.
Более того, в 2018-2019 годах таможенные органы искусственно завышали их, чтобы достичь контрольные показатели деятельности, пишет СП.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)Счетная палата РФЭкономика
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