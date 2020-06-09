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2020-06-09T05:51
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Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
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РИА Новости

Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана

05:51 09.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиПриродный пожар
Природный пожар
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Природный пожар. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют во второй декаде июня неблагоприятную обстановку с природными пожарами на территории трех приграничных с Казахстаном регионов России.

"Во второй декаде июня прогнозируется возникновение очагов природных пожаров в приграничных районах как России, так и сопредельных государств. Наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского районов Оренбургской области, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, а также Павлодарской области Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается также, что на этой неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, по-прежнему прогнозируются в Калмыкии, Астраханской области, на территории всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края.
"Всего на территории страны нарастающим итогом зарегистрировано более 6 тысяч лесных пожаров, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года, при этом на 12% выше показателей аналогичного периода 2018 года", - отмечается на сайте ВНИИ ГОЧС .
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РоссияКрасноярский крайАстраханская областьКазахстанПроисшествия
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