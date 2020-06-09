Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют во второй декаде июня неблагоприятную обстановку с природными пожарами на территории трех приграничных с Казахстаном регионов России.
"Во второй декаде июня прогнозируется возникновение очагов природных пожаров в приграничных районах как России, так и сопредельных государств. Наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского районов Оренбургской области, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, а также Павлодарской области Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается также, что на этой неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, по-прежнему прогнозируются в Калмыкии, Астраханской области, на территории всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края.
"Всего на территории страны нарастающим итогом зарегистрировано более 6 тысяч лесных пожаров, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года, при этом на 12% выше показателей аналогичного периода 2018 года", - отмечается на сайте ВНИИ ГОЧС .