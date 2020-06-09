Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана

"Во второй декаде июня прогнозируется возникновение очагов природных пожаров в приграничных районах как России, так и сопредельных государств. Наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского районов Оренбургской области, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, а также Павлодарской области Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.