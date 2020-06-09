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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T05:40
https://ria.ru/20200609/1572659638.html
В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1036x0_80_0_0_81dfff77f33b420614bd9764e965854a.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19

05:40 09.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 9 июн - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 38 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 852, выздоровели 10 589, скончались уже 274 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 273 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельник мск), 35 из новых случаев имеют локальное происхождение, три завезены из-за границы. Географически 19 случаев зафиксированы в Сеуле, 13 - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 274. Не менее 138 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 86 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 52 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 41 человек – в спортзалах.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 26 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 589, что составляет 89,3%. Погиб еще один человек, число жертв составляет 274. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже около 1,03 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1300 случаев завезли из-за границы, из них 87,1% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 550 зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеулВ мире
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