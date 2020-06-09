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2020-06-09T05:37
https://ria.ru/20200609/1572659498.html
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
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РИА Новости

"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве

05:37 09.06.2020
50419
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова, отметив, что ей жаль, как "блистательный артист убивает себя".
Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали в институт Склифосовского. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело.

"Вместо того чтобы в очередной раз восхищаться талантом (Ефремова. — Прим. Ред.), мы вынуждены видеть его "героем" криминальной хроники", — написала Канделаки в телеграме.

Телеведущая призналась, что ей жаль пострадавшего в аварии человека. Канделаки надеется, что врачам удастся спасти его жизнь.

"Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок", — заявила она.

Канделаки охарактеризовала сложившуюся ситуацию словами "нелепо и обидно".
Актер Михаил Ефремов
01:31
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
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Обсудить 26
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовТина Канделаки (Тинатин Канделаки)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не за алкаша надо печалиться,а за того кого он покалечил и за тех,кто его отмазывает и за это отмажет!
9 июня, 06:37
Илья Jlord
11900113
мужик там присмерти, а ей обидно
9 июня, 06:28
DTDmitry T
11200223
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