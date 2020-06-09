"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова, отметив, что ей жаль, как "блистательный артист убивает себя".
Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали в институт Склифосовского. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело.
"Вместо того чтобы в очередной раз восхищаться талантом (Ефремова. — Прим. Ред.), мы вынуждены видеть его "героем" криминальной хроники", — написала Канделаки в телеграме.
Телеведущая призналась, что ей жаль пострадавшего в аварии человека. Канделаки надеется, что врачам удастся спасти его жизнь.
"Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок", — заявила она.
Канделаки охарактеризовала сложившуюся ситуацию словами "нелепо и обидно".