Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При ДТП в центре Москвы пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
ДТП с участием Ефремова
ДТП произошло на Смоленской площади. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как отметили в МВД, пострадал один из водителей, его планируют госпитализировать в медучреждение.
На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.
По словам очевидцев, Ефремова уже увезли с места ДТП.
"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался", — рассказал РИА Новости один из собеседников.