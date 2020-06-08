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2020-06-09T01:42
https://ria.ru/20200608/1572655857.html
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
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РИА Новости

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

23:07 08.06.2020 (обновлено: 01:42 09.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При ДТП в центре Москвы пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов.
Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

ДТП с участием Ефремова

ДТП произошло на Смоленской площади. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как отметили в МВД, пострадал один из водителей, его планируют госпитализировать в медучреждение.
На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.
По словам очевидцев, Ефремова уже увезли с места ДТП.
"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался", — рассказал РИА Новости один из собеседников.
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