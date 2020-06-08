Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При ДТП в центре Москвы пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Михаил Ефремов . Участником аварии стал актер

Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

ДТП с участием Ефремова

ДТП произошло на Смоленской площади. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как отметили в МВД, пострадал один из водителей, его планируют госпитализировать в медучреждение.

На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.

По словам очевидцев, Ефремова уже увезли с места ДТП.