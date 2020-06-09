Представители ЕАЭС согласовали план по борьбе с COVID-19

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Роспотребнадзора. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС согласовали проект комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса в странах союза, сообщается на сайте

Под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой в режиме видеоконференции состоялось десятое в этом году заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет руководителей) о ситуации, связанной с распространением инфекции, вызванной новым коронавирусом. В заседании приняли участие представители Армении , Беларуссии, Казахстана , Киргизстана.

"В ходе встречи Советом руководителей согласован проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств-членов Евразийского экономического союза. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом", - говорится в сообщении.

Комплексный план направлен как на нормализацию в странах ЕАЭС текущей эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу, так и на профилактику и реагирование на иные инфекционные заболевания с пандемическим потенциалом.

"Совет руководителей также обсудил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в странах союза, уделив особое внимание практическому опыту противодействия пандемии на предприятиях, работающих вахтовым методом", - добавляется в сообщении.

Кроме того, на следующих заседаниях планируется обсудить смягчение введенных ограничений и условия постепенного возобновления свободного передвижения населения.

Согласно сообщению, участники заседания дали высокую оценку и выразили благодарность России за организацию серии обучающих семинаров по данной тематике.