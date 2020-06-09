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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T05:27
https://ria.ru/20200609/1572659401.html
Представители ЕАЭС согласовали план по борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:77:1621:988_1036x0_80_0_0_3e0d9cea816e15fd6dd044f0dd46f173.jpg
РИА Новости

Представители ЕАЭС согласовали план по борьбе с COVID-19

05:25 09.06.2020 (обновлено: 05:27 09.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС согласовали проект комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса в странах союза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой в режиме видеоконференции состоялось десятое в этом году заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет руководителей) о ситуации, связанной с распространением инфекции, вызванной новым коронавирусом. В заседании приняли участие представители Армении, Беларуссии, Казахстана, Киргизстана.
"В ходе встречи Советом руководителей согласован проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств-членов Евразийского экономического союза. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом", - говорится в сообщении.
Комплексный план направлен как на нормализацию в странах ЕАЭС текущей эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу, так и на профилактику и реагирование на иные инфекционные заболевания с пандемическим потенциалом.
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"Совет руководителей также обсудил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в странах союза, уделив особое внимание практическому опыту противодействия пандемии на предприятиях, работающих вахтовым методом", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на следующих заседаниях планируется обсудить смягчение введенных ограничений и условия постепенного возобновления свободного передвижения населения.
Согласно сообщению, участники заседания дали высокую оценку и выразили благодарность России за организацию серии обучающих семинаров по данной тематике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвразийский экономический союзАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БелоруссияКиргизияАрменияКазахстанОбщество
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