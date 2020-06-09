Пандемия помешала ученым из России и США в исследовании Венеры

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Встреча ученых из России и Людмила Засова. Встреча ученых из России и США по вопросу обсуждения совместной миссии на Венеру перенесена с октября 2020 года на февраль 2021 года в связи с коронавирусом, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

"Следующая встреча пройдет в феврале, до этого в октябре пройдет онлайн-конференция. Очная встреча могла бы состояться и в октябре, но была перенесена из-за коронавируса", — пояснила она.

Пока же, отметила Засова, сотрудничество между учеными двух стран продолжаются в формате телеконференции.

Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США, космический аппарат "Венера-Д" займется комплексным изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Запуск планируется в 2027-2029 годах.

По словам Засовой, организация миссии на Венеру сложнее, чем запуск подобных станций на Марс, из-за физических параметров на поверхности планеты — температуры почти в 500 градусов Цельсия и давления около 100 атмосфер. "На Венере вы фактически в воду садитесь, поскольку плотность атмосферы высокая. Посадка там проще, но и работать там сложнее. Сколько работал СССР , чтобы сделать посадочный аппарат, который смог сесть на поверхность и начать работать", — сказала она.

В общей сложности СССР осуществил десять успешных посадок на Венеру. Базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшаяся в миссиях "Венера" и "Вега", будет использована в новой российско-американской миссии "Венера-Д". "Мы используем станцию "Венера/Вега", потому что это идеальная машина, просто приборы современные поставим на нее", — сказала Засова.