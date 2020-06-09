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2020-06-09T06:47
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Пандемия помешала ученым из России и США в исследовании Венеры
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РИА Новости

Пандемия помешала ученым из России и США в исследовании Венеры

05:06 09.06.2020 (обновлено: 06:47 09.06.2020)
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© NASA / SSV, MIPL, Magellan TeamПланета Венера
Планета Венера
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Встреча ученых из России и США по вопросу обсуждения совместной миссии на Венеру перенесена с октября 2020 года на февраль 2021 года в связи с коронавирусом, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

"Следующая встреча пройдет в феврале, до этого в октябре пройдет онлайн-конференция. Очная встреча могла бы состояться и в октябре, но была перенесена из-за коронавируса", — пояснила она.

Пока же, отметила Засова, сотрудничество между учеными двух стран продолжаются в формате телеконференции.
Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США, космический аппарат "Венера-Д" займется комплексным изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Запуск планируется в 2027-2029 годах.
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По словам Засовой, организация миссии на Венеру сложнее, чем запуск подобных станций на Марс, из-за физических параметров на поверхности планеты — температуры почти в 500 градусов Цельсия и давления около 100 атмосфер. "На Венере вы фактически в воду садитесь, поскольку плотность атмосферы высокая. Посадка там проще, но и работать там сложнее. Сколько работал СССР, чтобы сделать посадочный аппарат, который смог сесть на поверхность и начать работать", — сказала она.
В общей сложности СССР осуществил десять успешных посадок на Венеру. Базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшаяся в миссиях "Венера" и "Вега", будет использована в новой российско-американской миссии "Венера-Д". "Мы используем станцию "Венера/Вега", потому что это идеальная машина, просто приборы современные поставим на нее", — сказала Засова.
В этом году в июне, 9-го и 13-го, отмечается 35 лет с момента, как советские спускаемые аппараты "Вега-1" и "Вега-2" начали спуск с орбиты Венеры на ее поверхность. Аппараты успешно совершили посадку 11 и 15 июня 1985 года соответственно.
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Хочу стать космонавтомРоссияЛюдмила ЗасоваВенераКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукСША
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