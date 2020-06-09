Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-09T12:50
https://ria.ru/20200609/1572658732.html
Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии
https://cdn23.img.ria.ru/images/151949/86/1519498648_0:184:2509:1595_1036x0_80_0_0_6e1f19ab196a86d803987565d937ecf3.jpg
РИА Новости

Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии

04:07 09.06.2020 (обновлено: 12:50 09.06.2020)
5901
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова "Немец"
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом "Teleprogramma.pro", что всерьез озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего мужа, актера Армена Джигарханяна.
Ранее друг артиста Артур Согомонян рассказал, что Джигарханян попал в одну из частных московских клиник. По его словам, в этом нет ничего страшного, поскольку актеру раз в месяц-два требуются профилактические процедуры.
Виталина Цымбалюк-Романовская
10 июня 2019, 16:36
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Цымбалюк-Романовская отметила, что не может выйти на связь с экс-супругом.

"После развода он (Джигарханян. — Прим. ред.) пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась. Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок", — утверждает пианистка.

По ее словам, Джигарханян "давно не выходил из дома и два года не появлялся в театре".

"Это тоже привело к ухудшению здоровья", — заключила Цымбалюк-Романовская.

Здоровье актера Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года: он попал в больницу и заявил, что не готов простить бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли". Позднее они расторгли брак и начали судебную тяжбу.
Виталина Цымбалюк-Романовская
Вчера, 12:11Культура
Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной
114321574
Обсудить 9
КультураРоссияШоу-бизнесВиталина Цымбалюк-РомановскаяАрмен Джигарханян
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев пожаловался на "мерзкие" воспоминания о работе с группой Serebro
Мороженое в рожке
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Лента новостейМолния