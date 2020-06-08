Армен Джигарханян попал в больницу

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актер Армен Джигарханян попал в одну из частных московских клиник, сообщил друг актера Артур Согомонян.
"Армен Борисович госпитализирован, но ничего страшного нет, просто у него уже такое состояние здоровья, что раз в месяц-два требуются профилактические процедуры. Надеюсь, через неделю его выпишут", — сказал Согомонян.
Здоровье актера ухудшилось в октябре 2017 года: он попал в больницу и заявил, что не готов простить свою уже бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли". Позднее они расторгли брак и начали судебную тяжбу. В сентябре прошлого года появилась информация, что из США приехала его бывшая супруга Татьяна Власова, чтобы ухаживать на ним.