Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-08T13:14
https://ria.ru/20200608/1572620294.html
Армен Джигарханян попал в больницу
https://cdn22.img.ria.ru/images/151949/96/1519499686_0:337:1366:1105_1036x0_80_0_0_38655f7ff43408823f1ad8e38c0763ac.jpg
РИА Новости

Армен Джигарханян попал в больницу

12:22 08.06.2020 (обновлено: 13:14 08.06.2020)
21514
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актер Армен Джигарханян попал в одну из частных московских клиник, сообщил друг актера Артур Согомонян.
"Армен Борисович госпитализирован, но ничего страшного нет, просто у него уже такое состояние здоровья, что раз в месяц-два требуются профилактические процедуры. Надеюсь, через неделю его выпишут", — сказал Согомонян.
Здоровье актера ухудшилось в октябре 2017 года: он попал в больницу и заявил, что не готов простить свою уже бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли". Позднее они расторгли брак и начали судебную тяжбу. В сентябре прошлого года появилась информация, что из США приехала его бывшая супруга Татьяна Власова, чтобы ухаживать на ним.
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
21 мая, 12:49
СМИ: бывший муж Лолиты попал в больницу с травмами головы
60268310
Обсудить 2
КультураРоссияШоу-бизнесВиталина Цымбалюк-РомановскаяАрмен ДжигарханянСША
Рекомендуем
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной
Юлия Норкина
Садальский прокомментировал смерть журналистки Юлии Норкиной
Баннер Первого канала
Первый канал прокомментировал "замену" титров в фильме "Брат 2"
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров поможет более 200 женихам выкупить невест
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Беременная женщина
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Форрест Фенн
Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Пачка денег
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Российские рубли
Профсоюзы прокомментировали предложение о почасовой оплате труда
Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния