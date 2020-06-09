В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Елена Строкова ( ЛДПР ) предложила разрешить женщинам со званием "Мать-героиня" уходить на пенсию досрочно, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Принимая во внимание сложную демографическую ситуацию в стране и острую потребность в поощрении многодетных матерей, тем более матерей-героинь, прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян", - говорится в документе (имеется в распоряжении РИА Новости).

Депутат обратила внимание, что статус "Мать-героиня" имеет право получить женщина, родившая 10 и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет в общей сложности за всех детей.

"Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более", - пишет депутат.

По ее словам, к ней обратилась россиянка, родившая 13 детей, но из-за отсутствия трудового стажа она не может выйти на пенсию досрочно.

"К сожалению, ей отказывают в этом исходя из рамок действующего законодательства. Региональные власти указывают на отсутствие у гражданки страхового стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию. Матери-героине сообщили, что стаж будет засчитан только за нескольких, а не за всех 13 детей. При отсутствии необходимого страхового стажа социальная пенсия по старости ей будет назначена в 65 лет", - говорится в письме Строковой.