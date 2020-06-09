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2020-06-09T03:55
https://ria.ru/20200609/1572658667.html
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь
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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь

03:55 09.06.2020
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© Depositphotos / aletiaСемья
Семья
© Depositphotos / aletia
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила разрешить женщинам со званием "Мать-героиня" уходить на пенсию досрочно, соответствующее письмо парламентарий направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Принимая во внимание сложную демографическую ситуацию в стране и острую потребность в поощрении многодетных матерей, тем более матерей-героинь, прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян", - говорится в документе (имеется в распоряжении РИА Новости).
Депутат обратила внимание, что статус "Мать-героиня" имеет право получить женщина, родившая 10 и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет в общей сложности за всех детей.
"Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более", - пишет депутат.
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По ее словам, к ней обратилась россиянка, родившая 13 детей, но из-за отсутствия трудового стажа она не может выйти на пенсию досрочно.
"К сожалению, ей отказывают в этом исходя из рамок действующего законодательства. Региональные власти указывают на отсутствие у гражданки страхового стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию. Матери-героине сообщили, что стаж будет засчитан только за нескольких, а не за всех 13 детей. При отсутствии необходимого страхового стажа социальная пенсия по старости ей будет назначена в 65 лет", - говорится в письме Строковой.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, имеющим 10 и более детей.
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