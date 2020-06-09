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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
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РИА Новости

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

03:10 09.06.2020 (обновлено: 13:17 09.06.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Многие врачи не рекомендуют часто есть мороженое. Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
Не стоит судорожно следить за тем, сколько порций мороженого вы съели, опасаясь того, что это вам навредит, считает Ольга Кашубина. Единственное, зачем это нужно делать, чтобы не съедать слишком много углеводов, рассказала врач-терапевт в интервью радио Sputnik.
Мороженое
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"Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт", — сказала Ольга Кашубина.

Из-за сахара мороженое не очень полезно для маленьких детей, предупредила врач-терапевт.

"Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому как минимум необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым", — считает Ольга Кашубина.

Еще один возможный вред от мороженого — оно содержит лактозу.
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"Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактазы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это не опасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят", — сказала Ольга Кашубина.
Употребление мороженого в жару никак не влияет на здоровье человека, отметила врач-терапевт.

"Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии", — сказала в интервью радио Sputnik Ольга Кашубина.

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