Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

"Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт", — сказала Ольга Кашубина.
"Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому как минимум необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым", — считает Ольга Кашубина.
"Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии", — сказала в интервью радио Sputnik Ольга Кашубина.