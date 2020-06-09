Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

"Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт", — сказала Ольга Кашубина.

"Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактазы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это не опасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят", — сказала Ольга Кашубина.