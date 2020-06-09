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Культура
2020-06-09T02:59
https://ria.ru/20200609/1572658290.html
Минкульт ищет разработчика проекта сохранения Александро-Невской Лавры
https://cdn23.img.ria.ru/images/102089/46/1020894691_0:309:3033:2015_1036x0_80_0_0_dba147fd7a54601bbf08a48d447e7068.jpg
РИА Новости

Минкульт ищет разработчика проекта сохранения Александро-Невской Лавры

02:59 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкАлександро-Невская лавра
Александро-Невская лавра
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Александро-Невская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная министерству культуры РФ, объявила конкурс на разработку проекта по сохранению Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 405,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Александро-Невская Лавра", XVIII-XX веков (город Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1)", - сформулирован объект закупки.
Согласно материалам, работы должны быть выполнены до 25 ноября 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 405,6 миллиона рублей, это средства федерального бюджета.
В комплекс лавры входят Троицкий собор с двумя соединительными флигелями", Духовской, Федоровский, Просфорный и Семинарский корпуса, церковь святого князя Феодора Новгородского, церковь преподобного Исидора Пелусиота, здание с ризницей, библиотекой и архивом, Никольское кладбище Никольское с церковью Святителя Николая", церковь Всех Скорбящих Радости, а также пять зданий хлебных амбаров.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 июля, итоги подведут 9 июля.
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30 декабря 2019, 16:18
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Санкт-Петербург
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