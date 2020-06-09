Минкульт ищет разработчика проекта сохранения Александро-Невской Лавры

Согласно материалам, работы должны быть выполнены до 25 ноября 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 405,6 миллиона рублей, это средства федерального бюджета.

В комплекс лавры входят Троицкий собор с двумя соединительными флигелями", Духовской, Федоровский, Просфорный и Семинарский корпуса, церковь святого князя Феодора Новгородского, церковь преподобного Исидора Пелусиота, здание с ризницей, библиотекой и архивом, Никольское кладбище Никольское с церковью Святителя Николая", церковь Всех Скорбящих Радости, а также пять зданий хлебных амбаров.