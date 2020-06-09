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2020-06-09T02:45
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"Доигрались": Жириновский заявил, что в США началась революция
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РИА Новости

"Доигрались": Жириновский заявил, что в США началась революция

02:45 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ситуация с беспорядками на территории США приведет к "революционным изменениям" в стране. Об этом написал в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик утверждает, что текущее положение дел в Соединенных Штатах объясняется тем, что "верхи не могут, а низы не хотят".

"Доигрались, началась революция. Демократы проиграли все, и поэтому все время мешали Трампу управлять Америкой. Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку", — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР заключил, что "после шума наступает кладбищенская тишина".
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение восьми минут 46 секунд несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Две джинсовые Америки, которые никогда не договорятся. Одна Америка надевает джинсы, потому что это прочная одежда и идёт грузить в них навоз в коровниках, а другая Америка вертит в них попкой на дискотеках. Трудовые мозоли против финансовых пузырей. И мы доиграемся с нашими гламурами и мажорами, которые заняли весь телевизор с утра до ночи.
9 июня, 03:48
kostyakov54
3220124
Выезжаю на броневике и в кепке. В. Жириновский.
9 июня, 02:53
ЛКЛысый Кучерявый
3110000
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