"Доигрались": Жириновский заявил, что в США началась революция

Политик утверждает, что текущее положение дел в Соединенных Штатах объясняется тем, что "верхи не могут, а низы не хотят".

"Доигрались, началась революция. Демократы проиграли все, и поэтому все время мешали Трампу управлять Америкой. Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку", — заявил Жириновский.

В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение восьми минут 46 секунд несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.