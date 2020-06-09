Патрушев проведет совещание по безопасности в СЗФО

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан , главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Такие совещания по поручению президента России ежегодно проходят в каждом из федеральных округов РФ. Предыдущее аналогичное совещание по вопросам национальной безопасности в СЗФО состоялось 19 июля 2019 года в Санкт-Петербурге . Основными темами того совещания стали энергетическая безопасность и эффективность молодежной политики.

Было подчеркнуто, что ключевыми факторами обеспечения энергобезопасности является надежность и гарантированность поставок в округ энергоносителей, способность создать необходимые резервные запасы энергоресурсов, а также стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.

Также обсуждались профилактические меры, направленные на снижение преступности в энергетической сфере, и вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов ТЭК на Северо-Западе России.

На совещании рассматривались предложения по повышению эффективности молодежной политики, реализации региональных программ, принятых в соответствии с Основами государственной молодежной политики России на период до 2025 года. В частности, были даны рекомендации по созданию условий для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала, в том числе в интересах инновационного развития страны.