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2020-06-09T01:44
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Патрушев проведет совещание по безопасности в СЗФО
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РИА Новости

Патрушев проведет совещание по безопасности в СЗФО

01:43 09.06.2020 (обновлено: 01:44 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
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Такие совещания по поручению президента России ежегодно проходят в каждом из федеральных округов РФ. Предыдущее аналогичное совещание по вопросам национальной безопасности в СЗФО состоялось 19 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Основными темами того совещания стали энергетическая безопасность и эффективность молодежной политики.
Было подчеркнуто, что ключевыми факторами обеспечения энергобезопасности является надежность и гарантированность поставок в округ энергоносителей, способность создать необходимые резервные запасы энергоресурсов, а также стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.
Также обсуждались профилактические меры, направленные на снижение преступности в энергетической сфере, и вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов ТЭК на Северо-Западе России.
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На совещании рассматривались предложения по повышению эффективности молодежной политики, реализации региональных программ, принятых в соответствии с Основами государственной молодежной политики России на период до 2025 года. В частности, были даны рекомендации по созданию условий для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала, в том числе в интересах инновационного развития страны.
Кроме того, подчеркивалась актуальность работы с молодежью по противодействию фальсификации истории и продвижению объективной информации о современной России и ее роли в мире. Также рассматривались меры, направленные на профилактику подростковой преступности.
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Александр ГуцанСеверо-Западный ФОНиколай ПатрушевСанкт-ПетербургБезопасность
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