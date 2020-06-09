"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов прокомментировал ДТП с его участием в Москве, передает РЕН ТВ.
Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Было много крови"
Ранее очевидица рассказала РИА Новости подробности ДТП. По ее словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым фургоном.
"Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.
"Его (пострадавшего — ред.) увезли. Было много крови", — добавила она.
"Я его вылечу"
На опубликованном телеканалом видеофрагменте запечатлено, как Ефремов, сидя в автомобиле, с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.
"Я понимаю, что ударился в машину", — отметил Ефремов.
Собеседник артиста подчеркнул, что в ДТП сильно пострадал человек.
"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — заявил актер.
Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что "обгонял".
При этом он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес тех, кто снимал происходящее после аварии.