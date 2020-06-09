"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Было много крови"

Ранее очевидица рассказала РИА Новости подробности ДТП. По ее словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым фургоном.

"Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.

"Его (пострадавшего — ред.) увезли. Было много крови", — добавила она.

"Я его вылечу"

На опубликованном телеканалом видеофрагменте запечатлено, как Ефремов, сидя в автомобиле, с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

"Я понимаю, что ударился в машину", — отметил Ефремов.

Собеседник артиста подчеркнул, что в ДТП сильно пострадал человек.

"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — заявил актер.

Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что "обгонял".