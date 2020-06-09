Рудковская выложила видео танца с Пухляшом из клипа Little big

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым (Пухляш).
В начале ролика Рудковская разговаривает по телефону со своим мужем Евгением Плющенко, который присылает супруге нового партнера по танцам. Им оказывается Красилов. Когда Пухляш пришел в дом к Рудковской и представился танцором, продюсер удивилась, а ее сын прямо сказал, что не верит ему.
"Да ты вообще не из этой оперы!" — сказал Александр Плющенко.
На это Красилов возразил и начал танцевать под песню Boss Bitch. Впоследствии к нему присоединилась и Рудковская, а ее сын с неодобрением закрыл себе лицо руками.
Ранее с Пухляшом в танцевальном баттле сошелся Дмитрий Нагиев, а затем и Полина Гагарина. Правда, в отличие от певицы, повторить движения за Красиловым у шоумена не особо удалось.
После успеха трека "Uno" группы Little big и клипа на него, в котором Красилов исполняет зажигательный танец в комбинезоне лавандового цвета, Пухляша приглашали выступить в разные проекты. По словам певца Шуры и Анны Седоковой, Красилов снимается в их новом клипе. Позже Пухляш станцевал на шоу "Вечерний Ургант", а также снялся в ролике Cream Soda на песню "Плачу на техно".