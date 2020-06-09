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2020-06-09T01:19
https://ria.ru/20200609/1572657240.html
Пострадавшего в ДТП с участием Ефремова увезла "скорая"
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РИА Новости

Пострадавшего в ДТП с участием Ефремова увезла "скорая"

00:53 09.06.2020 (обновлено: 01:19 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пострадавшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы увезла скорая помощь, сообщила РИА Новости очевидица.
В понедельник вечером на Смоленской площади в районе дома 3 произошла авария. По данным столичного главка МВД, столкнулись две машины, пострадал один человек. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов. Позже в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший
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Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП
Как ранее сообщил РИА Новости другой очевидец, на Смоленской площади черный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым фургоном.
"Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.
"Его (пострадавшего - ред.) увезли. Было много крови", - добавила она.
Место, где произошла авария, перекрыто, полицейские не подпускают людей, которые пытаются подойти ближе к разбитым машинам.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Вчера, 23:42
Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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