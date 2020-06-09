Пострадавшего в ДТП с участием Ефремова увезла "скорая"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пострадавшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Пострадавшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы увезла скорая помощь, сообщила РИА Новости очевидица.

В понедельник вечером на Смоленской площади в районе дома 3 произошла авария. По данным столичного главка МВД, столкнулись две машины, пострадал один человек. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что участником аварии стал известный актер Михаил Ефремов . Позже в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Как ранее сообщил РИА Новости другой очевидец, на Смоленской площади черный внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с белым фургоном.

"Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.

"Его (пострадавшего - ред.) увезли. Было много крови", - добавила она.