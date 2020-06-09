Кеннет Брана не понял, его персонаж в "Доводе" добрый или злой

"Герои фильма взаимодействуют с героем Джона Дэвида Вашингтона в том смысле, в каком все и ожидают. Поэтому на первый взгляд может показаться, что я стану антагонистом, но затем сюжет начинает развиваться так, как никто не ожидает", – прокомментировал Брана.