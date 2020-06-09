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Культура
2020-06-09T02:26
https://ria.ru/20200609/1572635743.html
Кеннет Брана не понял, его персонаж в "Доводе" добрый или злой
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РИА Новости

Кеннет Брана не понял, его персонаж в "Доводе" добрый или злой

02:26 09.06.2020
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© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Британо-ирландский актер Кеннет Брана признался в том, что не совсем уверен, какой характер у его персонажа в научно-фантастическом боевике Кристофера Нолана "Довод", сообщает MovieWeb.

"Герои фильма взаимодействуют с героем Джона Дэвида Вашингтона в том смысле, в каком все и ожидают. Поэтому на первый взгляд может показаться, что я стану антагонистом, но затем сюжет начинает развиваться так, как никто не ожидает", – прокомментировал Брана.

Актер подчеркнул, что читал сценарий больше раз, чем когда-либо до этого проекта. По его словам, съемки у Нолана были похожи на "разгадывание кроссворда".

"Я постоянно разговаривал с режиссером о моем персонаже, потому что его окончательное развитие было неясным. Меня ждали сплошные сюрпризы", – уточнил Брана.

В итоге Кеннет Брана, который сыграл агента из России, так и не понял, кто он: злодей или все-таки добряк. Хотя в трейлере к фильму он стреляет по другим людям и угрожает главным героям.
В фильме "Довод" о предотвращении третьей мировой войны и управлении временем также снимались Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Димпл Кападия, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.
Предполагается, что лента станет первой крупной голливудской премьерой, которую покажут в кинотеатрах США после открытия в середине июля.
Кадр из фильма Довод
1 июня, 06:14Культура
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
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Культурафильмы 2020Юрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыКеннет БранаМайкл КейнКристофер НоланСША
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