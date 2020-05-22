В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. . Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.

Главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) словом "Довод" может открыть все двери, "правильные" и не только, он каким-то образом способен управлять временем и должен предотвратить третью мировую войну.

Премьера трейлера прошла в игре Fortnite, где ранее показывали сцену из последнего эпизода "Звездных войн".

В "Доводе" также снимались Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Димпл Кападия, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.

Бюджет составил около 200 миллионов долларов, что делает "Довод" самым дорогим оригинальным фильмом. Съемки проходили в семи странах. В декабрьском интервью режиссер назвал картину своим "самым амбициозным проектом".