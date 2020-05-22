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Культура
2020-05-22T11:55
https://ria.ru/20200522/1571825325.html
В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822651_135:0:1285:647_1036x0_80_0_0_6acfbf77cac009d042123c54a61de6f9.jpg
РИА Новости

В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана

11:55 22.05.2020
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
Главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) словом "Довод" может открыть все двери, "правильные" и не только, он каким-то образом способен управлять временем и должен предотвратить третью мировую войну.
Премьера трейлера прошла в игре Fortnite, где ранее показывали сцену из последнего эпизода "Звездных войн".
В "Доводе" также снимались Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Димпл Кападия, Кеннет Брана и Юрий Колокольников.
Бюджет составил около 200 миллионов долларов, что делает "Довод" самым дорогим оригинальным фильмом. Съемки проходили в семи странах. В декабрьском интервью режиссер назвал картину своим "самым амбициозным проектом".
Предполагается, что лента станет первой крупной голливудской премьерой, которую покажут в кинотеатрах США после открытия в середине июля.
Кадр из фильма Довод
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КультураЮрий КолокольниковСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКеннет БранаМайкл КейнРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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