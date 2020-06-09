"Я запретил спускать флаги": что сделали с Черноморским флотом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Андрей Станавов. Две страны, две армии, один флот — 25 лет назад, 9 июня 1995-го, Россия и Украина подписали соглашение о раздельном базировании Черноморского флота и ВМСУ. До этого с момента распада СССР флот был объединенным и действовал под советским флагом. О том, как его делили и к чему это привело впоследствии, — в материале РИА Новости.

Вопрос ребром

К компромиссу стороны пришли не сразу — этому предшествовало длительное противостояние. Вопрос Черноморского флота стал одним из самых болезненных для России после распада СССР и резко обострил отношения с Украиной. "Отжать" его украинские власти задумали еще в 1991-м — в октябре Верховный Совет страны даже принял решение о переподчинении.

"Украина хотела просто съесть Черноморский флот, как это сделала с тремя военными округами и другими соединениями Вооруженных сил СССР, — рассказывает РИА Новости адмирал Игорь Касатонов, командовавший Черноморским флотом в начале 1990-х. — Но ничего не вышло. Я понимал, что сдавать флот нельзя, иначе Крым и Севастополь потеряем навсегда. Четвертого января 1992-го я объявил его российским. Девятого выступил в украинской Раде на совещании под руководством Кравчука и спокойно сказал, что флот украинскую присягу принимать не будет".

В конце января Касатонов вышел с отрядом кораблей в Новороссийск, где встретился с Борисом Ельциным. Президент провел на борту крейсера "Москва" шесть часов. Все понимали, что одной лишь политической воли в сложившейся ситуации мало — надо решить множество правовых вопросов. Механизмов не было, процесс забуксовал на несколько месяцев.

"Флот нужно было удержать в условиях сильнейшей информационно-психологической войны, — продолжает адмирал. — Украина ставила всевозможные препоны. Нас поддержали жители Севастополя, ветераны, Военный совет. Третьего августа 1992-го приняли первое политическое решение: российский Черноморский флот остается в Севастополе. Объявили трехгодичный переходный период для дележа кораблей и имущества. Это была уже другая вахта. Я свою сдал".

© РИА Новости / Игорь Михалев Командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Владимирович Касатонов © РИА Новости / Игорь Михалев Командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Владимирович Касатонов

Вчерашние сослуживцы

По словам участника тех событий капитана первого ранга Вячеслава Иванова, ситуация на флоте сложилась крайне тревожная, моряков агрессивно агитировали переходить в ВМСУ.

"Вышла газета "Флот Украины", — вспоминает Иванов, он служил на тральщике "Разведчик" помощником командира (после раздела флота достался Украине и был переименован в "Черкассы"). — Авторы статей обещали уважение, хорошее денежное довольствие, нормированный рабочий график. Командир Крымской военно-морской базы адмирал Борис Кожин перешел на ту сторону вместе со штабом. Звали за собой и нас, расклеивали листовки, устраивали собрания".

Офицер отмечает, что новость о переходе под юрисдикцию ВМС Украины черноморцы восприняли в целом спокойно.

"Нам об этом сказали в конце ноября 1991-го, когда вернулись из похода, — говорит он. — Мы толком не понимали, что происходит. С Украиной воевать никто не собирался. Многие верили, что у нее большое европейское будущее. Крым казался уголком спокойствия, никому не хотелось покидать эту землю. Особенно тем, кто оканчивал училище в Киеве, Севастополе. Но увидев, как дерзко и нагло ведут себя украинские эмиссары, настроения поменялись".

По словам Иванова, экипажи некоторых кораблей пытались поднять флаг Украины и даже самовольно покинуть Севастополь. Это жестко пресекалось. Несколько кораблей Россия успела увести из Крыма еще до начала смуты. В их числе — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", который сейчас находится в составе Северного флота.

© РИА Новости / Олег Ласточкин Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов" © РИА Новости / Олег Ласточкин Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов"

"Авианосец никто не угонял, это все сказки. Он ушел планово 1 декабря 1991-го — за неделю до распада Союза, — объясняет Касатонов. — К плаванию его готовил я, от имени черноморцев преподнес новую пожарную машину. Корабль полностью укомплектовали, снабдили водой, продовольствием. Снялся по расписанию и отчалил в сопровождении двух кораблей, миновал Босфор. Авиации на борту не было, только вертолеты. Командовал Еремин Василий Петрович. Я хотел сам идти, но меня главком не отпустил. Сказал: занимайся флотом. И правильно сделал".

Однотипный "Кузнецову" крейсер "Варяг" к моменту распада СССР был готов на 85% и достался Украине. Впоследствии Киев продал его Китаю по цене металлолома.

"Резали по живому"

Адмирал Касатонов уверен, что если бы Россия в те годы не сохранила за собой базу в Севастополе, то вернуть Крым без войны уже бы не получилось. А сейчас граница России и НАТО с Керченского пролива переместилась на меридиан мыса Прибойный — на 347 километров западнее.

Исторический документ, подписанный в Сочи в 1995-м, четко разграничил зоны ответственности: на обломках советского Черноморского флота основали Черноморский флот России и Военно-морские силы Украины. За Севастополем закрепили статус главной базы, там же разместили и штаб.

России разрешили использовать флотские объекты в городе, а также пункты базирования и места дислокации корабельного состава, авиации, береговых войск, объекты оперативного, боевого, технического и тылового обеспечения в Крыму. Взамен Москва обязалась вкладываться в социально-экономическое развитие Севастополя и других мест базирования.

Флотское имущество поделили пополам, корабли и суда — в пропорции 81,7% — России, 18,3% — Украине. Каждый моряк получил право самостоятельно решать, какой стране служить. Спустя два года в Киеве подписали итоговые документы, окончательно определившие статус и условия пребывания российского флота на украинской территории.

Раздел затянулся на несколько лет и был очень болезненным — львиную долю корабельного состава списали и порезали на металл, схлопнулись крупные предприятия, обслуживающие флот, многие моряки и их семьи покинули город.

Средиземноморский рубеж

После возвращения Крыма весной 2014-го Владимир Путин подписал Федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Все ограничения были сняты.

Сейчас на вооружение ЧМ поступают новые сторожевые и ракетные корабли, дизельные подводные лодки, противодиверсионные и патрульные катера, суда обеспечения. Строится серия новых десантных кораблей.

После реконструкции базы в сирийском Тартусе влияние флота распространилось и на Средиземноморский бассейн. Во многом — за счет возможностей ракетного комплекса "Калибр". И хотя формально крылатые "Калибры" не относятся к стратегическим вооружениям, появление их на Черноморском флоте резко изменило региональный баланс сил в пользу России. Носители "Калибров" — почти все новые надводные корабли и подлодки ЧФ.

Расправила крылья и морская авиация. Сформированный в 2016-м на крымской авиабазе Новофедоровка авиаполк многофункциональных истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24МР взял под контроль весь периметр Черного моря. Береговые войска усилили новыми комплексами "Бастион" и "Бал".