Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе. В интернете появились видеозаписи, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил задержанному коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.