Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден в понедельник встретился с семьей погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
"Слушать друг друга - вот, что начнет исцелять Америку. Именно так поступил (бывший) вице-президент Джо Байден с семьей Джорджа Флойда: (он слушал) более часа. Он слушал, слышал об их боли и разделял их горе. Это сострадание имело огромное значение для скорбящей семьи", - написал адвокат в Twitter.
Pictured after meeting with #GeorgeFloyd’s family: VP @JoeBiden, @TheRevAl, @AttorneyCrump, Rep. @CedricRichmond, and Roger Floyd (George Floyd’s uncle) pic.twitter.com/KJvsrTEORt— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 8, 2020
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе. В интернете появились видеозаписи, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил задержанному коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.