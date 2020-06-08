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2020-06-08T23:19
https://ria.ru/20200608/1572655952.html
Байден встретился с семьей Джорджа Флойда
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РИА Новости

Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

23:19 08.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден в понедельник встретился с семьей погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
"Слушать друг друга - вот, что начнет исцелять Америку. Именно так поступил (бывший) вице-президент Джо Байден с семьей Джорджа Флойда: (он слушал) более часа. Он слушал, слышал об их боли и разделял их горе. Это сострадание имело огромное значение для скорбящей семьи", - написал адвокат в Twitter.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда в Миннеаполисе. В интернете появились видеозаписи, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил задержанному коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжо БайденСШАВ мире
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