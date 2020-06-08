Правозащитники сообщили, что белорусскому блогеру предъявили обвинение

По данным центра, аналогичная информация поступила от родственников других задержанных с Тихановским. Так, невеста его соратника Вергилия Ушака заявила, что ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. По этой статье нарушителю грозит штраф, арест, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.