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2020-06-09T00:03
https://ria.ru/20200608/1572655485.html
Правозащитники сообщили, что белорусскому блогеру предъявили обвинение
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РИА Новости

Правозащитники сообщили, что белорусскому блогеру предъявили обвинение

22:30 08.06.2020 (обновлено: 00:03 09.06.2020)
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, который хотел выдвигаться в президенты, предъявлено обвинение, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
"Светлана Тихановская (супруга блогера – ред.) сообщила правозащитникам "Весны", что Сергею Тихановскому предъявили обвинение, но именно по какой статье - жене задержанного не сказали. Его оставили под стражей", - говорится в сообщении на сайте центра.
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По данным центра, аналогичная информация поступила от родственников других задержанных с Тихановским. Так, невеста его соратника Вергилия Ушака заявила, что ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. По этой статье нарушителю грозит штраф, арест, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
РИА Новости пока не располагает комментарием этой информации от Следственного комитета.
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Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан сам видеоблогер, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум правоохранителям были причинены телесные повреждения, их госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
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ВеснаГродноБелоруссияВ мире
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