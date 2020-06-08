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2020-06-08T22:00
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Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США
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РИА Новости

Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США

22:00 08.06.2020
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© REUTERS / Leah Millis Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
© REUTERS / Leah Millis
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом беспорядки в США, заявив, что их организаторы могут иметь связи с Рабочей партией Курдистана и силами самообороны сирийских курдов (РПК/YPG), сообщила администрация президента Турции
"Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом Дональдом Трампом. Наш президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что два лидера договорились о "продолжении тесного сотрудничества для достижении мира и стабильности в Ливии".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Дональд ТрампРабочая партия КурдистанаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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