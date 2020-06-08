Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США

"Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом Дональдом Трампом. Наш президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии", - говорится в сообщении.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.