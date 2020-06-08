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Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки"
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РИА Новости

Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки"

21:51 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" Хабриевой Талии Ярулловне - доктору юридических наук, академику Российской академии наук, директору федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ", город Москва", - говорится в документе.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
30 мая, 14:43Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
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Российская академия наукВладимир ПутинОбщество
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