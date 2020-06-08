Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" академику РАН, сопредседателю рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Хабриевой Талии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" Хабриевой Талии Ярулловне - доктору юридических наук, академику Российской академии наук, директору федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ", город Москва", - говорится в документе.