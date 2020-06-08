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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T21:27
https://ria.ru/20200608/1572654574.html
В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом

21:27 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Еще две пожилые пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших возросло до 28, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 3053 случая коронавируса. К 4 июня скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1947 года рождения… Женщина 1959 года рождения. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у обеих пациенток были тяжелые сопутствующие заболевания, среди которых ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, кисты почек, сахарный диабет.
По словам Черемушкиной, медики в понедельник выписали 98 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 2531.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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