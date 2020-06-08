В Пензенской области умерли две пациентки с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Еще две пожилые пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Еще две пожилые пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области , общее число умерших возросло до 28, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 3053 случая коронавируса. К 4 июня скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1947 года рождения… Женщина 1959 года рождения. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у обеих пациенток были тяжелые сопутствующие заболевания, среди которых ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, кисты почек, сахарный диабет.

По словам Черемушкиной, медики в понедельник выписали 98 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 2531.