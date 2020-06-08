Путин наградил инфекциониста Малеева знаком отличия "За наставничество"

"За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия "За наставничество" Малеева Виктора Васильевича - советника директора по научной работе федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии", город Москва", - говорится в документе.