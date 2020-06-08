Путин наградил инфекциониста Малеева знаком отличия "За наставничество"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За наставничество" советника директора по научной работе ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Виктора Малеева, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия "За наставничество" Малеева Виктора Васильевича - советника директора по научной работе федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии", город Москва", - говорится в документе.
Академик Малеев является советником директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущим специалистом московской инфекционной клинической больницы №2.
Малеев - российский инфекционист, академик РАН, лауреат государственной премий и премии правительства РФ. Он работал в эпицентре серьезных эпидемий в разных странах, где воевал с холерой, чумой, с SARS, Эбола, а сейчас продолжает работу в условиях вспышки новой коронавирусной инфекции.
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