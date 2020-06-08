Глава Минкомсвязи объяснил, зачем ведомство использует Telegram

"Это был самый дешевый, доступный и простой способ проинформировать этих людей, <...> (узнать. — Прим. ред.), когда им удобно вылетать, из какого города, информировать их о рейсах, решать конкретные проблемы конкретных граждан. <…> Эта технология показала, что очень эффективно, быстро информировать их о том, какие рейсы планируются, и решать все эти проблемы".