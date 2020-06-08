Глава Минкомсвязи объяснил, зачем ведомство использует Telegram

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в эфире программы "Познер" на Первом канале рассказал, что Telegram оказался для ведомства самым удобным и дешевым способом проинформировать россиян за рубежом о вывозных рейсах.
Так он прокомментировал вопрос ведущего Владимира Познера о том, что на сайте Минкомсвязи есть ссылка на Telegram-канал ведомства, в то время как Роскомнадзор "больше двух лет тому назад отдал приказ о блокировке Telegram".
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Министр пояснил, что перед Минкомсвязи поставили задачу информировать пассажиров и организовать их возвращение. По словам Шадаева, выяснилось, что находящиеся за рубежом россияне активно пользуются Telegram.
Так как у многих к тому времени были заблокированы телефоны, мессенджер оставался фактически единственным каналом связи, где создавались чаты, собравшие сотни людей.
"Это был самый дешевый, доступный и простой способ проинформировать этих людей, <...> (узнать. — Прим. ред.), когда им удобно вылетать, из какого города, информировать их о рейсах, решать конкретные проблемы конкретных граждан. <…> Эта технология показала, что очень эффективно, быстро информировать их о том, какие рейсы планируются, и решать все эти проблемы".
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.
Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.