В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 15 июня

"К большому сожалению, пока мы не будем соблюдать правила самоизоляции, нам не удастся прервать цепное распространение коронавируса. И с каждым днем и без того огромная нагрузка на сектор здравоохранения будет только расти. Мы видим, что по сей день проводятся семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Призываю вас, уважаемые земляки, соблюдать личную и коллективную ответственность друг за друга. Соблюдая правила ограничений, мы, прежде всего, помогаем нашим медицинским работникам и защищаем наших близких от заболевания", - сказал Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.