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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T20:46
https://ria.ru/20200608/1572653724.html
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 15 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 15 июня

20:46 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 8 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 15 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Принято решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории Карачаево-Черкесии еще по 15 июня", - говорится в сообщении.
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По словам главы КЧР Рашида Темрезова, жители региона продолжают проводить семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.
"К большому сожалению, пока мы не будем соблюдать правила самоизоляции, нам не удастся прервать цепное распространение коронавируса. И с каждым днем и без того огромная нагрузка на сектор здравоохранения будет только расти. Мы видим, что по сей день проводятся семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Призываю вас, уважаемые земляки, соблюдать личную и коллективную ответственность друг за друга. Соблюдая правила ограничений, мы, прежде всего, помогаем нашим медицинским работникам и защищаем наших близких от заболевания", - сказал Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.
Всего в КЧР зафиксированы 1654 случая заражения коронавирусом, из них 453 человека выздоровели, девять скончались от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Здоровье - ОбществоРашид ТемрезовОбщество
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