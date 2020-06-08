В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 15 июня

ПЯТИГОРСК, 8 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 15 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Принято решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории Карачаево-Черкесии еще по 15 июня", - говорится в сообщении.
По словам главы КЧР Рашида Темрезова, жители региона продолжают проводить семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.
"К большому сожалению, пока мы не будем соблюдать правила самоизоляции, нам не удастся прервать цепное распространение коронавируса. И с каждым днем и без того огромная нагрузка на сектор здравоохранения будет только расти. Мы видим, что по сей день проводятся семейные массовые мероприятия, не все ответственно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Призываю вас, уважаемые земляки, соблюдать личную и коллективную ответственность друг за друга. Соблюдая правила ограничений, мы, прежде всего, помогаем нашим медицинским работникам и защищаем наших близких от заболевания", - сказал Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.
Всего в КЧР зафиксированы 1654 случая заражения коронавирусом, из них 453 человека выздоровели, девять скончались от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.