Губернатор Нью-Йорка хочет запретить удушающий прием задержания

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что после обсуждений с законодателями намерен провести реформы полиции в штате, в том числе запретить удушающий прием при задержании.

"Мы в штате Нью-Йорк намерены действовать. Сделать публичными дисциплинарные взыскания полицейских, данные о полицейских будут доступны, как и о любых других госслужащих ... Запретить удушающий прием при задержании", - заявил губернатор в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

Также Куомо сообщил, что в результате реформы генеральный прокурор должен будет выступать в качестве независимого прокурора в расследованиях против полицейских. Реформа также предполагает, что ложные звонки в 911 из-за расовых предубеждений будут классифицироваться как преступления на почве нетерпимости.

"Мы работали с законодателями (штата - ред) в выходные, я думаю, мы достигли соглашения по поводу законопроектов, которые будут внесены. Если они примут законопроекты, которые мы обсудили, я их подпишу, как только их примут", - заявил губернатор.

Он отметил, что власти пока не знают, вызвали ли масштабные протесты рост числа заражений коронавирусом, и призвал всех демонстрантов пройти бесплатный тест на COVID-19. В воскресенье было зафиксировано 702 случая заражения коронавирусом, уточнил губернатор.