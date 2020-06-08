Эксперт: поправки в Налоговый кодекс о работе НКО – очень нужное решение

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс, касающиеся социальной работы, подписанные президентом 8 июня, – это правильное и очень нужное решение. Об этом в комментарии РИА Новости заявил сооснователь благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя (Дмитрий) Алешковский.

"Это очень положительное решение. За него некоммерческий сектор бился много лет, и мы счастливы, что это произошло", – сказал Алешковский.

Кроме того, он отметил, что в результате эти меры позволят привлечь миллиарды рублей на решение социальных проблем.

"Это тектонический сдвиг для развития нашего общества и для развития нашего некоммерческого сектора. Потому что это решение реально позволит удвоить, утроить в перспективе размер нашего некоммерческого сектора, благотворительного сектора, социального сектора. Будет больше и больше денег, будет больше жертвовать бизнес, соответственно, будут развиваться общественные организации", – заявил Алешковский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, касающиеся социальной работы. В частности, поправки освобождают НКО и религиозные организации от страховых платежей и налогов.

"Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов, НКО – исполнители общественно-полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, за второй квартал текущего года. Такая форма поддержки распространяется и на организации традиционных религий России", – отметил президент.