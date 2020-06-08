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Эксперт: поправки в Налоговый кодекс о работе НКО – очень нужное решение
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РИА Новости

Эксперт: поправки в Налоговый кодекс о работе НКО – очень нужное решение

20:14 08.06.2020 (обновлено: 20:15 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс, касающиеся социальной работы, подписанные президентом 8 июня, – это правильное и очень нужное решение. Об этом в комментарии РИА Новости заявил сооснователь благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя (Дмитрий) Алешковский.
"Это очень положительное решение. За него некоммерческий сектор бился много лет, и мы счастливы, что это произошло", – сказал Алешковский.
Кроме того, он отметил, что в результате эти меры позволят привлечь миллиарды рублей на решение социальных проблем.
"Это тектонический сдвиг для развития нашего общества и для развития нашего некоммерческого сектора. Потому что это решение реально позволит удвоить, утроить в перспективе размер нашего некоммерческого сектора, благотворительного сектора, социального сектора. Будет больше и больше денег, будет больше жертвовать бизнес, соответственно, будут развиваться общественные организации", – заявил Алешковский.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, касающиеся социальной работы. В частности, поправки освобождают НКО и религиозные организации от страховых платежей и налогов.
"Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов, НКО – исполнители общественно-полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, за второй квартал текущего года. Такая форма поддержки распространяется и на организации традиционных религий России", – отметил президент.
Также президент России сообщил, что подписал поправки в Налоговый кодекс, которые в том числе предусматривают освобождение от налога на доходы физлиц всех выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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