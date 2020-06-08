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2020-06-08T20:01
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В Татарстане проверяют обстоятельства смерти инвалида в больнице
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РИА Новости

В Татарстане проверяют обстоятельства смерти инвалида в больнице

20:01 08.06.2020
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после смерти пенсионера-инвалида в городской инфекционной больнице, сообщает прокуратура республики.
В инфекционной больнице Набережных Челнов 1 июня скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. По информации родственников умершего, опубликованной в соцсетях, мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, на него "просто не обратили внимания".
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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков ранее поручил ведущим специалистам ведомства под руководством первого заместителя министра начать проверку по данному факту. По данным минздрава, мужчина умер из-за тромбоэмболии.
"Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг. Поводом для неё стала жалоба супруги 72-летнего инвалида, которая сообщила в соцсетях о проблемах с лечением пожилого человека и невозможностью его перевода в другое медучреждение", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство, как отмечается, даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры. В случае нарушения законодательства при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
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