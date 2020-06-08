В Татарстане проверяют обстоятельства смерти инвалида в больнице

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после смерти пенсионера-инвалида в городской инфекционной больнице, сообщает прокуратура республики.

В инфекционной больнице Набережных Челнов 1 июня скончался 72-летний мужчина, инвалид первой группы. По информации родственников умершего, опубликованной в соцсетях, мужчина не смог своевременно получить комплексную медицинскую помощь, на него "просто не обратили внимания".

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков ранее поручил ведущим специалистам ведомства под руководством первого заместителя министра начать проверку по данному факту. По данным минздрава, мужчина умер из-за тромбоэмболии.

"Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг. Поводом для неё стала жалоба супруги 72-летнего инвалида, которая сообщила в соцсетях о проблемах с лечением пожилого человека и невозможностью его перевода в другое медучреждение", - говорится в сообщении.