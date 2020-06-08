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2020-06-08T20:01
https://ria.ru/20200608/1572652198.html
Врио главы НАО попросил оценить урон из-за разлива на месторождении нефти
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РИА Новости

Врио главы НАО попросил оценить урон из-за разлива на месторождении нефти

20:01 08.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный обратился в надзорные органы с просьбой дать оценку разливу 10 тонн нефтесодержащей жидкости на месторождении в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.
По данным местных властей, в понедельник в 8.45 утра была обнаружена разгерметизация скважины №6 Дюсушевского нефтяного месторождения, принадлежащего компании "Полярное сияние". По информации от компании скважина находится в укрытии 3 на 3 метра. По данным компании, разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти составила порядка 1 тонны.
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Как пояснили в администрации, такое количество не считается локальным разливом и не относится к категории муниципального, регионального или федерального значения. Тем не менее власти региона намерены уточнить ущерб, который может быть нанесен природе территории.
"Врио губернатора НАО Юрий Бездудный обратился в Ростехнадзор и Росприроднадзор разобраться и дать оценку масштабу инцидента и урону, который нанесен природе Ненецкого округа. Также глава округа обратился в окружную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку инциденту", - говорится в сообщении.
Кроме того, как пояснили в администрации, планируется проведение межведомственной проверки - будет создана межведомственная рабочая группа по профилактике и недопущению аварийных ситуаций в нефтегазовой отрасли Ненецкого АО.
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Юрий БездудныйНенецкий автономный округФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
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