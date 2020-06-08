Врио главы НАО попросил оценить урон из-за разлива на месторождении нефти

МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный обратился в надзорные органы с просьбой дать оценку разливу 10 тонн нефтесодержащей жидкости на месторождении в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

По данным местных властей, в понедельник в 8.45 утра была обнаружена разгерметизация скважины №6 Дюсушевского нефтяного месторождения, принадлежащего компании "Полярное сияние". По информации от компании скважина находится в укрытии 3 на 3 метра. По данным компании, разлилось около 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти составила порядка 1 тонны.

Как пояснили в администрации, такое количество не считается локальным разливом и не относится к категории муниципального, регионального или федерального значения. Тем не менее власти региона намерены уточнить ущерб, который может быть нанесен природе территории.

"Врио губернатора НАО Юрий Бездудный обратился в Ростехнадзор Росприроднадзор разобраться и дать оценку масштабу инцидента и урону, который нанесен природе Ненецкого округа. Также глава округа обратился в окружную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку инциденту", - говорится в сообщении.