Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T19:39
https://ria.ru/20200608/1572651421.html
В Калифорнии Национальная гвардия начала покидать города
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572289929_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_88f19735cc6baeaa09bbd653ed9f8006.jpg
РИА Новости

В Калифорнии Национальная гвардия начала покидать города

19:39 08.06.2020
635
© REUTERS / Stephen LamАкция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
© REUTERS / Stephen Lam
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Национальная гвардия покидает города крупнейшего по населению американского штата Калифорнии после прекращения беспорядков, говорится в сообщении калифорнийского отделения гвардии.
"После примерно недели помощи гражданским властям на улицах Калифорнии солдаты Национальной гвардии Калифорнии начнут возвращаться в свои казармы", - говорится в сообщении. Когда будет завершен вывод военнослужащих, не сообщается.
Прекратить использование нацгвардии попросил местные власти губернатор штата Гэвин Ньюсом.
На протяжении примерно недели более чем 7 тысяч бойцов Национальной гвардии были расквартированы в Лос-Анджелесе, Вальехо, Сакраменто и других городах.
В Калифорнии прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Калифорнии отмечено наибольшее среди всех штатов число задержанных за беспорядки и грабеж — более 2,7 тысячи человек.
Разграбленный магазин в Миннеаполисе во время протестов
6 июня, 08:00
Как оправдать грабежи и насилие? При правильной идеологии — нет проблем
4110031
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛос-АнджелесКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В Британии в акциях против расизма приняли участие 137 тысяч человек
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Гаагский суд приобщил новые документы к досье обвиняемых по MH17
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Американские флаги в Вашингтоне
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
Эрдоган обвинил РПК в причастности к беспорядкам в США
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор Нью-Йорка хочет запретить удушающий прием задержания
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
Член Совета Федерации Алексей Пушков
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния