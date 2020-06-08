В Калифорнии Национальная гвардия начала покидать города

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Национальная гвардия покидает города крупнейшего по населению американского штата Калифорнии после прекращения беспорядков, говорится в сообщении калифорнийского отделения гвардии.
"После примерно недели помощи гражданским властям на улицах Калифорнии солдаты Национальной гвардии Калифорнии начнут возвращаться в свои казармы", - говорится в сообщении. Когда будет завершен вывод военнослужащих, не сообщается.
Прекратить использование нацгвардии попросил местные власти губернатор штата Гэвин Ньюсом.
На протяжении примерно недели более чем 7 тысяч бойцов Национальной гвардии были расквартированы в Лос-Анджелесе, Вальехо, Сакраменто и других городах.
В Калифорнии прошли массовые протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Калифорнии отмечено наибольшее среди всех штатов число задержанных за беспорядки и грабеж — более 2,7 тысячи человек.