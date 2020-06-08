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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:47
https://ria.ru/20200608/1572648362.html
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571937900_0:404:2922:2048_1036x0_80_0_0_9d362aa5b43b361c3f114b66b38b1fa2.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

18:47 08.06.2020
36409
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни", - сказал Беглов в эфире Радио России - Санкт-Петербург.
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Он отметил, что в случае отмены ограничительных мер необходимо действовать "максимально осторожно".
"Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно. На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров", - сказал губернатор.
По его словам, в настоящее время система здравоохранения в Петербурге все еще работает под большой нагрузкой.
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"Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь", - отметил Беглов.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18835 случаев заражения COVID-19. Умерли 392 человека. Выздоровели 7 915 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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