Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в . В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов

"Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни", - сказал Беглов в эфире Радио России - Санкт-Петербург.

Он отметил, что в случае отмены ограничительных мер необходимо действовать "максимально осторожно".

"Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно. На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров", - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время система здравоохранения в Петербурге все еще работает под большой нагрузкой.

"Наша система здравоохранения все еще работает под большой нагрузкой. Но на этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь", - отметил Беглов.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18835 случаев заражения COVID-19. Умерли 392 человека. Выздоровели 7 915 человек.