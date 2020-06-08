Корпорация МСП поддержала переработчика металлов из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания по переработке металлов из Компания по переработке металлов из Санкт-Петербурга при поддержке Корпорации МСП получила финансирование на развитие производства, сообщает пресс-служба корпорации.

Компании "ПроектСтройМонтаж" открыта кредитная линия в одном из крупных коммерческих банков на сумму 80 миллионов рублей. Средства предоставлены по ставке 7% годовых на 1,5 года при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 24,8 миллиона рублей.

Отмечается, что кредитные средства будут направлены на приобретение сырья и материалов. Как ожидается, финансовая поддержка позволит компании повысить объём переработки вторичных металлов с 2,5 тысяч тонн до 10 тысяч тонн, увеличить поставки продукции российским компаниям, зарубежным заказчикам и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие предприятия.