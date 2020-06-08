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2020-06-08T18:23
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Корпорация МСП поддержала переработчика металлов из Санкт-Петербурга
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РИА Новости

Корпорация МСП поддержала переработчика металлов из Санкт-Петербурга

18:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания по переработке металлов из Санкт-Петербурга при поддержке Корпорации МСП получила финансирование на развитие производства, сообщает пресс-служба корпорации.
Компании "ПроектСтройМонтаж" открыта кредитная линия в одном из крупных коммерческих банков на сумму 80 миллионов рублей. Средства предоставлены по ставке 7% годовых на 1,5 года при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 24,8 миллиона рублей.
Отмечается, что кредитные средства будут направлены на приобретение сырья и материалов. Как ожидается, финансовая поддержка позволит компании повысить объём переработки вторичных металлов с 2,5 тысяч тонн до 10 тысяч тонн, увеличить поставки продукции российским компаниям, зарубежным заказчикам и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие предприятия.
В сообщении уточняется, что компания “ПроектСтройМонтаж” закупает и перерабатывает лом черных, легированных и цветных металлов. Второе направление деятельности предприятия – демонтаж железобетонных и металлоконструкций, газопроводов и нефтепроводов, подъём и разделка судов, снос зданий, утилизация спецтехники, автотранспорта.
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Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
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