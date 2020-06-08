В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4609

ДУШАНБЕ, 8 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Таджикистане достигло 4609 в четверг, за сутки зафиксировали 80 новых случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 80 человек, достигнув 4609, всего вылечились 3063", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране госпитализированы 1176 человек, число умерших с 3 июня осталось прежним – 48 человек, 90 были выписаны из медучреждений после излечения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.