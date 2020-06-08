В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4609

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 80 человек, достигнув 4609, всего вылечились 3063", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране госпитализированы 1176 человек, число умерших с 3 июня осталось прежним – 48 человек, 90 были выписаны из медучреждений после излечения.