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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:18
https://ria.ru/20200608/1572645176.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4609
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4609

18:18 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 8 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Таджикистане достигло 4609 в четверг, за сутки зафиксировали 80 новых случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 80 человек, достигнув 4609, всего вылечились 3063", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране госпитализированы 1176 человек, число умерших с 3 июня осталось прежним – 48 человек, 90 были выписаны из медучреждений после излечения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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