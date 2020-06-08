Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T18:13
https://ria.ru/20200608/1572644946.html
Генсек НАТО призвал реагировать на усиление Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3100:1743_1036x0_80_0_0_41957f82517b0c5968a03c5cb62e121f.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО призвал реагировать на усиление Китая

18:13 08.06.2020
2627
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Усиление мощи Китая, его экономический рост, активная внешняя политика не могут в ближайшем будущем оставить без реакции страны НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представивший в понедельник стратегию развития военного блока до 2030 года #NATO 2030.
"Китай скоро станет главной экономикой в мире, располагает вторым по величине военным бюджетом, значительными вложениями в современные технологии, ракетами, которые могут достигать страны альянса, приближается к нам в киберпространстве, в Артике, в Африке, вкладывает средства инфраструктуру, все больше сотрудничает с Россией. Все это не без последствий для безопасности союзников. По этой причине мы должны реагировать на это", - пояснил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 17:15
Столтенберг считает, что НАТО надо вести диалог с Россией
Он также напомнил, что вопрос об усилении Китая обсуждался еще на декабрьском саммите альянса в Лондоне. "Лидеры стран НАТО на встрече в Лондоне в декабре высказались за то, что необходимо задуматься о вопросах безопасности в контексте усиления мощи Китая. В этом росте есть и большие преимущества: развитие Китая привело к росту в регионе, миллионы людей смогли преодолеть бедность. Но он вызывает и определенную озабоченность союзников", - отметил генсек.
74010410
Обсудить 3
НАТОКитайЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Получается по словам столберга только нато может развиваться и укрепить военные мощностью другими нельзя
8 июня, 19:17
Ж Жахан Мавлон
1301000
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Крым
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг считает, что НАТО надо вести диалог с Россией
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Природа Сибири
Эксперты оценили сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Бурый медведь
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
Лента новостейМолния