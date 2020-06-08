Генсек НАТО призвал реагировать на усиление Китая

"Китай скоро станет главной экономикой в мире, располагает вторым по величине военным бюджетом, значительными вложениями в современные технологии, ракетами, которые могут достигать страны альянса, приближается к нам в киберпространстве, в Артике, в Африке, вкладывает средства инфраструктуру, все больше сотрудничает с Россией. Все это не без последствий для безопасности союзников. По этой причине мы должны реагировать на это", - пояснил Столтенберг.