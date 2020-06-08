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Культура
2020-06-08T22:48
https://ria.ru/20200608/1572644383.html
Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае
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РИА Новости

Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае

22:48 08.06.2020
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© 1-2-3 Production/TNT-Premier/Канал ТВ-3, 2019Кадр из фильма "Аванпост"
Кадр из фильма Аванпост
© 1-2-3 Production/TNT-Premier/Канал ТВ-3, 2019
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российский научно-фантастический триллер Егора Баранова "Аванпост" (2019 год) с Петром Федоровым в главной роли покажут в 90 странах, в том числе США и Китае, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип".
Ранее СМИ писали, что студия объявила об этом на виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором принимают участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщиков из 40 стран.
В Китае картину, на английском языке она называется The Blackout, будут транслировать на крупнейшей онлайн-видеоплатформе iQIYI (аналог Netflix), а в США и Канаде – прокатом займется компания Shout! Studios. Триллер также выйдет в Южной Корее, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции, Бразилии, на территории бывшей Югославии, Скандинавии и в других странах.
"Аванпост" – один из первых фильмов, который откроет прокат в Японии после пандемии коронавируса. Его выход запланирован на 12 июня.
Действие триллера происходит в постапокалиптическом будущем, когда в живых на планете остается небольшая часть человечества, названная "круг жизни". Большая часть "круга" пришлась на Россию и несколько соседних стран. Разведывательным группам удается выяснить, что за глобальным вымиранием стоит загадочная атака, которую предстоит отразить выжившим.
Кадр из фильма Спутник
19 мая, 05:19Культура
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыЦентрал ПартнершипПетр ФедоровЯпонияСШАИспания
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