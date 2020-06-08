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2020-06-08T17:41
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Дацик получил год колонии по делу о незаконном пересечении границы
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РИА Новости

Дацик получил год колонии по делу о незаконном пересечении границы

17:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкВячеслав Дацик
Вячеслав Дацик
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вячеслав Дацик. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Скандально известный националист Вячеслав Дацик приговорен к лишению свободы на один год в колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией, сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.
"Сланцевским городским судом Дацику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Такой же приговор вынесен второму фигуранту этого дела Дмитрию Вечкину, вместе с которым пограничники задержали Дацика, известного под псевдонимом "Рыжий Тарзан".
Суд установил, что 21 декабря 2019 года мужчины незаконно пересекли границу РФ в Сланцевском районе Ленобласти по руслу реки Нарва на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. По версии семьи Дацика, националист сопровождал своего друга, который хотел посетить Эстонию на лодке.
Сейчас, как рассказала РИА Новости мать Дацика Светлана, они планируют подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, а также обжаловать приговор.
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик вышел на свободу в феврале 2019 года в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице.
Оглашение приговора Вячеславу Дацику. Архивное фото
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Это не первый срок для Дацика: в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. В 2007 году также за разбои ему назначали лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.
В конце декабря 2010 года норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. В мае 2017 года, уже находясь под арестом по новому делу, Дацик попытался сбежать из здания суда, но тщетно.
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Вячеслав ДацикЛенинградская областьЭстонияПроисшествия
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