СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.