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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:35
https://ria.ru/20200608/1572643052.html
СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

17:35 08.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в апреле подозреваемые в WatsApp распространяли ложную информацию о причастности органов госвласти к гибели людей и домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе, утверждали, что коронавирусную инфекцию распыляли с пролетавших над населенными пунктами вертолётов.
"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)БуйнакскПроисшествия
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