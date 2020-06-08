СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в апреле подозреваемые в WatsApp распространяли ложную информацию о причастности органов госвласти к гибели людей и домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе, утверждали, что коронавирусную инфекцию распыляли с пролетавших над населенными пунктами вертолётов.
"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам МВД республики возбуждены три уголовных дела в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.