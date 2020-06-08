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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:33
https://ria.ru/20200608/1572642998.html
НАТО работает над планом на случай второй волны коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:67:2948:1725_1036x0_80_0_0_269dd22c8c42042e422deaae21b7ec8a.jpg
РИА Новости

НАТО работает над планом на случай второй волны коронавируса

17:33 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. НАТО считает важным повышать устойчивость гражданских обществ союзников и работает над планом по взаимодействию с возможной второй волной коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, представляя в понедельник стратегию развития альянса до 2030 года #NATO 2030.
"Мы все больше работаем над вопросами устойчивости. Мы определили те вопросы, которые связаны с устойчивостью наших гражданских обществ… В условиях нынешней пандемии мы видим, насколько важно иметь хорошее обеспечение на местах, в частности это касается защитных средств. Мы сейчас проводим актуализацию таких потребностей вместе с разработкой нового плана, чтобы иметь возможность противостоять второй возможной волне пандемии коронавируса", - сказал генсек.
Он также добавил, что организация работает и над более долгосрочным планом "по взаимодействию с пандемией в более широком смысле".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
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