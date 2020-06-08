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Туризм
2020-06-08T17:35
https://ria.ru/20200608/1572642316.html
Finnair отменила рейсы в Россию в июле
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РИА Новости

Finnair отменила рейсы в Россию в июле

17:24 08.06.2020 (обновлено: 17:35 08.06.2020)
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CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн - РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург в июле, билеты по этим направлениям доступны с августа, следует из системы бронирования перевозчика.
Компания сообщала 18 мая, что планирует сосредоточиться на ключевых центрах и в июле начнет рейсы среди множества городов Европы в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
"Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию", - отметили в пресс-службе Finnair.
По последним данным, авиакомпания в июне выполняет рейсы в такие города Европы как Таллин, Рига, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Лондон, Париж и Брюссель.
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